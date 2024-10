Lista dos vereadores eleitos em Bayeux-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bayeux, na Paraíba, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Bayeux. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A corrida eleitoral para as cadeiras de vereadores foi acirrada, com diversos candidatos disputando o voto da população bayeuxense. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que leva em consideração não apenas o número de votos individuais, mas também o desempenho dos partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Bayeux:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Noquinha PDT 3,01% 1.842 2 Nildo de Inácio REPUBLICANOS 3,01% 1.841 3 Jefferson Oliveira PSB 2,81% 1.719 4 Adriano do Táxi PSB 2,59% 1.582 5 Pastora Anunciada PSB 2,51% 1.534 6 Jays de Nita PSB 2,50% 1.526 7 Rosiene Sarinho PSB 2,37% 1.451 8 Berguinho Impacto Som PV 2,30% 1.403 9 Marcelo Bandeira Neto PSB 2,23% 1.360 10 Eloah Felinto MOBILIZA 1,97% 1.201 11 Cabo Rubem PSB 1,93% 1.179 12 França PT 1,70% 1.037 13 Josauro Pereira MDB 1,56% 955 14 Adriano Martins REPUBLICANOS 1,55% 946 15 Nildo da Casa Branca MOBILIZA 1,41% 860 16 Iara Caetano REPUBLICANOS 1,30% 794 17 Wagner do Grau PSD 1,09% 664

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.