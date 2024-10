Lista dos vereadores eleitos em Barra Mansa-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Barra Mansa neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Barra Mansa. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada demonstrou o engajamento político dos eleitores barra-mansenses, que compareceram às urnas para escolher seus representantes.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Barra Mansa:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Rayane Braga PL 2,71% 2.588 2 Jefferson Mamede PL 2,47% 2.366 3 Everton Pésão SOLIDARIEDADE 2,37% 2.264 4 Bruno Oliveira REPUBLICANOS 2,26% 2.161 5 Deco REPUBLICANOS 2,16% 2.070 6 Pissula PV 2,13% 2.040 7 Paulo Chuchu UNIÃO 2,09% 2.002 8 Marcell Castro PDT 2,02% 1.934 9 Marquinho Pitombeira PL 1,89% 1.810 10 Junior da Van DC 1,82% 1.744 11 Case UNIÃO 1,71% 1.634 12 Cristina Magno PL 1,70% 1.629 13 Dr Eduardo Pimentel PV 1,67% 1.595 14 Gustavo Gomes MDB 1,64% 1.570 15 Klévis Farmacêutico REPUBLICANOS 1,58% 1.509 16 Paulo Sandro SOLIDARIEDADE 1,58% 1.508 17 Daniel Maciel AGIR 1,57% 1.498 18 Pastor Valter da Radio DC 1,35% 1.288 19 Elias da Corbama AGIR 1,18% 1.129

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições se baseia no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição da Câmara Municipal.