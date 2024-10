Lista dos vereadores eleitos em Balneário Camboriú-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Balneário Camboriú neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Balneário Camboriú.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade, conhecida por suas belas praias e turismo, aguarda ansiosamente para conhecer seus novos representantes legislativos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos para a próxima legislatura em Balneário Camboriú:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jair Bolsonaro PL 4,42% 3.033 2 Victor Forte PL 4,21% 2.888 3 Eduardo Zanatta PT 3,74% 2.568 4 Kaká Fernandes PL 3,31% 2.274 5 Guilherme Cardoso PL 2,81% 1.930 6 Naifer NOVO 2,73% 1.872 7 Medeiros PL 2,67% 1.831 8 Anderson Santos PL 2,44% 1.676 9 Mazinho Miranda PRD 2,12% 1.456 10 Marcelo Achutti MDB 1,99% 1.369 11 Cristiano PSD 1,88% 1.290 12 Samir Dawud CIDADANIA 1,76% 1.207 13 Marquinho Kurtz PODE 1,75% 1.205 14 Ricardinho da Saúde PRD 1,63% 1.117 15 Elizeu Pereira MDB 1,62% 1.110 16 Jade Martins MDB 1,59% 1.094 17 Bola PSD 1,53% 1.052 18 Alessandro Teco DC 1,46% 1.000 19 Ciça Müller PDT 1,03% 708

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.