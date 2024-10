Lista dos vereadores eleitos em Baixo Guandu-ES nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Baixo Guandu – ES, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou o processo de apuração dos votos, determinando quem serão os novos representantes legislativos da cidade para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Baixo Guandu promete trazer novidades para o cenário político local. A população está atenta às atualizações, buscando informações sobre quem serão os escolhidos para representar seus interesses na Câmara Municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Baixo Guandu para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bidim PRD 4,04% 788 2 Sueli Teodoro PDT 3,55% 692 3 Liu da Saúde PSD 3,09% 602 4 Dr Eliseu Siqueira UNIÃO 3,06% 596 5 Renan Foguetinho PODE 2,85% 556 6 Clovis Pascolar PODE 2,82% 550 7 Wladimir Rocha PSB 2,73% 533 8 Juscelino Henck PSB 2,68% 523 9 Professor Messenas REDE 2,46% 479 10 Lico Bororó MDB 2,29% 446 11 Jose Roberto PRD 1,94% 379 12 Jean Coelho PP 1,84% 358 13 Romilson Araujo A Voz do Povo UNIÃO 1,80% 350

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, utilizado para eleger vereadores, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Essa regra visa garantir a representatividade dos partidos de acordo com sua votação total, o que pode levar a resultados que, à primeira vista, parecem contraditórios, mas são fundamentais para o equilíbrio da representação política local.