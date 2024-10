Lista dos vereadores eleitos em Avelinópolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Avelinópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Avelinópolis. A cidade, localizada no estado de Goiás, verá uma renovação em seu quadro político, com a eleição de nove vereadores para a próxima legislatura.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Avelinópolis:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcos Leones Baluzim PODE 9,61% 401 2 Alysson Mota PODE 8,79% 367 3 Nelsinho UNIÃO 7,40% 309 4 Eliene PL 6,35% 265 5 Fausto Gamba PL 5,32% 222 6 Lazaro Branco MDB 4,51% 188 7 Lauir UNIÃO 4,41% 184 8 Jorge Eduardo PODE 3,69% 154 9 Adriel Eletricista MDB 3,45% 144

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que determina o número mínimo de votos que um partido ou coligação precisa receber para eleger um representante. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos individuais podem ser eleitos, dependendo do desempenho total de seu partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.