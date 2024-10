Lista dos vereadores eleitos em Armação dos Búzios-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Armação dos Búzios neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Armação dos Búzios. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, que em breve revelarão o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A cidade litorânea, conhecida por suas belas praias e turismo, aguarda ansiosamente para saber quem serão os novos representantes no Legislativo municipal. Os candidatos e suas equipes estão reunidos em diversos pontos da cidade, acompanhando de perto a apuração e torcendo por um desfecho favorável nesta disputa acirrada.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Armação dos Búzios são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Raphael Braga PRD 5,28% 1.401 2 Josué PL 4,62% 1.226 3 Toni Russo MDB 4,54% 1.206 4 José de Dj PRD 4,52% 1.199 5 Aurelio Barros SOLIDARIEDADE 4,47% 1.188 6 Victor Santos MDB 4,06% 1.078 7 Anderson Chaves REPUBLICANOS 3,09% 820 8 Jô da Saúde REPUBLICANOS 2,66% 707 9 Felipe Lopes DC 1,86% 493

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada dos diferentes grupos políticos no Legislativo municipal.