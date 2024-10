Lista dos vereadores eleitos em Araras-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Araras neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Com os olhos voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Araras, a população aguarda ansiosamente o resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade do interior paulista. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga na Câmara Municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Araras:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bonezinho Corrochel PP 5,35% 3.479 2 Mirian Vanessa PSD 4,92% 3.198 3 Brambilla PSD 4,69% 3.048 4 Ana Júlia Casagrande PSD 4,47% 2.904 5 Rodrigo Soares MDB 3,35% 2.179 6 Rosa Scanavini PRD 2,44% 1.585 7 Fabio Domingues REPUBLICANOS 2,18% 1.415 8 Marluce Lima PL 1,85% 1.203 9 Dr Donizeti PP 1,68% 1.093 10 Missionária Maria do Socorro PSD 1,63% 1.062 11 Lúcio Casa Bela PODE 1,50% 973

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema proporcional, que utiliza o cálculo do quociente eleitoral, pode resultar na eleição de candidatos com menos votos do que outros não eleitos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição da Câmara Municipal.