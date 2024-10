Lista dos vereadores eleitos em Araraquara-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Araraquara neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da cidade para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Araraquara. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos araraquarenses.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Araraquara são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Rafael de Angeli REPUBLICANOS 3,67% 4.052 2 Maria Paula PT 3,16% 3.495 3 Balda NOVO 2,77% 3.067 4 Guilherme Bianco PC do B 2,76% 3.052 5 Michel Kary PL 2,57% 2.843 6 Fabi Virgílio PT 2,06% 2.280 7 Aluisio Boi MDB 2,06% 2.277 8 Marcão da Saúde MDB 1,60% 1.770 9 Filipa Brunelli PT 1,58% 1.747 10 Enfermeiro Delmiran PL 1,46% 1.612 11 Cristiano da Silva PL 1,39% 1.540 12 Alcindo Sabino PT 1,34% 1.486 13 Emanoel Sponton PP 1,32% 1.461 14 Coronel Prado NOVO 1,32% 1.454 15 Marcelo Gurgel PP 1,23% 1.355 16 Dr. Lelo REPUBLICANOS 1,18% 1.305 17 Paulo Landim PT 1,17% 1.292 18 Geani Trevisóli PL 1,13% 1.244

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da soma total de votos recebidos. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.