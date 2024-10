Lista dos vereadores eleitos em Arapoema-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Arapoema, no Tocantins, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Arapoema. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos para representar a população nos próximos quatro anos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos vereadores da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância que os eleitores atribuem à escolha de seus representantes no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Arapoema:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Josimar do Hospital MDB 7,73% 294 2 Célia UNIÃO 6,42% 244 3 Aldim PP 6,37% 242 4 Ricardo da Loja MDB 5,71% 217 5 Geni do Gás UNIÃO 5,58% 212 6 Gordinho do Açougue UNIÃO 5,26% 200 7 Walloks Azevedo PRD 4,87% 185 8 Traíra MDB 4,66% 177 9 Junin Mendes PP 3,08% 117

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Esse método visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, considerando o desempenho das coligações e legendas como um todo.