Lista dos vereadores eleitos em Arapiraca-AL nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Arapiraca neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O resultado das eleições 2024 em Arapiraca promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de rostos conhecidos e novos nomes prontos para representar a população. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância que os arapiraquenses dão à escolha de seus representantes locais.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Arapiraca para o próximo mandato são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rogerio Nezinho MDB 5,40% 6.597 2 Sergio do Sindicato PP 4,21% 5.139 3 Leo Saturnino MDB 3,61% 4.410 4 Alisson da Tim PP 3,55% 4.343 5 Ramon Izidoro PSB 2,59% 3.169 6 Edvanio do Cangandu PP 2,50% 3.053 7 Aldo Veiga MDB 2,46% 3.009 8 Marcio do Canaã MDB 2,44% 2.987 9 Julia Henrique MDB 2,39% 2.920 10 Wellington de Magalhães MDB 2,35% 2.877 11 Pablo Fênix PP 2,35% 2.873 12 Maciel Oliveira MDB 2,29% 2.799 13 Carol PODE 2,00% 2.447 14 Fabiano Leão PP 1,85% 2.260 15 Melquisedec MDB 1,74% 2.131 16 Thiago Ml UNIÃO 1,72% 2.101 17 Jackelline Barbosa MDB 1,65% 2.020 18 Vavazinho PL 1,43% 1.747 19 Dr Fabio Pereira PSB 1,39% 1.695

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais garante uma vaga. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.