Lista dos vereadores eleitos em Araguapaz-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Araguapaz neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Araguapaz, que promete trazer novidades para o cenário político local nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Araguapaz está sendo aguardado com grande interesse pela comunidade. A apuração dos votos, realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deve revelar em breve quem serão os novos representantes da população na Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Araguapaz são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ARAGUAPAZ

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Paulo Corró MDB 5,13% 269 2 Sheile Palhares PDT 4,94% 259 3 Lindomar Junior PSD 4,12% 216 4 Toin do Bar MDB 4,06% 213 5 Samuel do Sol Nascente PSD 3,83% 201 6 Silvania Borges PODE 3,74% 196 7 Julim do Tiririca UNIÃO 3,74% 196 8 Jose Maria Eletricista PP 3,32% 174 9 Manim do Jeová PP 2,50% 131

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal.