Lista dos vereadores eleitos em Araguaína-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Araguaína neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Araguaína. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

Enquanto a contagem oficial está em andamento, os candidatos e seus apoiadores permanecem atentos, esperando para descobrir quem ocupará as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, que determina a distribuição das vagas entre os partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Araguaína:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Lucas Campelo UNIÃO 2,83% 2.670 2 Marcos Duarte PSD 2,81% 2.647 3 Terciliano Gomes UNIÃO 2,64% 2.492 4 Matheus Mariano UNIÃO 2,46% 2.315 5 Luciano Santana PL 2,30% 2.165 6 Gideon Soares PL 2,15% 2.024 7 Vilarindo do Eucalipto PSD 2,14% 2.018 8 Thiago Costa MDB 2,12% 2.003 9 Diego da Apaa MDB 1,91% 1.805 10 Israel da Terezona UNIÃO 1,90% 1.790 11 Enoque Neto REPUBLICANOS 1,90% 1.787 12 Robert Delmondes PRD 1,83% 1.722 13 Flávio Cabanhas PDT 1,62% 1.529 14 Max Baroli MDB 1,60% 1.510 15 Renatim Esse Sim REPUBLICANOS 1,53% 1.445 16 Ygor Cortez PODE 1,51% 1.423 17 Major Israel REPUBLICANOS 1,36% 1.278 18 Wilson Carvalho PRD 1,33% 1.256 19 Kakazim PDT 1,25% 1.182

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema eleitoral brasileiro utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho geral de suas respectivas legendas.