Lista dos vereadores eleitos em Aracaju-SE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Aracaju neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da capital sergipana.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a população aracajuana aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Aracaju. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer algumas surpresas, com nomes conhecidos e novos rostos na política local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ricardo Vasconcelos PSD 3,66% 11.120 2 Breno Garibalde REDE 2,58% 7.834 3 Moana Valadares PL 2,38% 7.216 4 Nitinho PSD 1,85% 5.607 5 Iran Barbosa PSOL 1,82% 5.528 6 Joaquim da Janelinha PDT 1,58% 4.804 7 Professora Sonia Meire PSOL 1,45% 4.391 8 Isac UNIÃO 1,38% 4.191 9 Levi Oliveira PP 1,35% 4.109 10 Anderson de Tuca UNIÃO 1,31% 3.968 11 Camilo Daniel PT 1,27% 3.849 12 Lúcio Flávio PL 1,27% 3.847 13 Pastor Diego UNIÃO 1,25% 3.804 14 Vinicius Porto PDT 1,24% 3.773 15 Selma França PSD 1,22% 3.718 16 Fábio Meireles PDT 1,15% 3.483 17 Miltinho Dantas PSD 1,13% 3.416 18 Sargento Byron Estrelas do Mar MDB 1,08% 3.289 19 Soneca PSD 1,07% 3.234 20 Binho PODE 0,98% 2.986 21 Maurício Maravilha UNIÃO 0,98% 2.986 22 Elber Batalha PSB 0,98% 2.966 23 Alex Melo PRD 0,97% 2.938 24 Sávio Neto de Vardo PODE 0,95% 2.872 25 Rodrigo Fontes PSB 0,82% 2.496 26 Thannata da Equoterapia MOBILIZA 0,75% 2.271

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O cálculo leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.