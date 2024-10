Lista dos vereadores eleitos em Aporé-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Aporé neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a cidade está prestes a conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Aporé. A atmosfera de suspense paira sobre a comunidade, com candidatos e eleitores aguardando os resultados oficiais que definirão o futuro político do município.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Aporé:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM APORÉ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Roberta PDT 8,32% 240 2 Claudia do Povo PDT 7,32% 211 3 Cynthia Barbosa PL 7,21% 208 4 Josue Bocão PL 5,72% 165 5 Claudia do Celso PSD 5,48% 158 6 Fernanda Neves PDT 5,31% 153 7 Cesinha da Jacira PSD 5,13% 148 8 Leandro Cozinheiro PSB 4,89% 141 9 Luizinho do Sindicato PDT 4,44% 128

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.