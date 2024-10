Lista dos vereadores eleitos em Aparecida do Taboado-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Aparecida do Taboado neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contagem dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Aparecida do Taboado. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade aguarda ansiosamente para conhecer seus novos representantes no Legislativo municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jucleber Bim PL 4,75% 672 2 Amanda da Saúde PP 4,61% 652 3 Ber Galter PSDB 3,58% 506 4 Matheus Costa PP 3,06% 433 5 Pinduca PSDB 2,99% 422 6 Maurão PSDB 2,94% 416 7 Dra Amanda Tolentino PP 2,90% 410 8 Patrícia da Saúde PSD 2,89% 408 9 Marcelo Jardineiro PSD 2,79% 395 10 Gilsinho do Binega PRD 2,20% 311 11 Claudia Padim PL 2,13% 301

É importante ressaltar que o sistema eleitoral brasileiro para vereadores utiliza o cálculo do quociente eleitoral, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.