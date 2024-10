Lista dos vereadores eleitos em Anhumas-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Anhumas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Anhumas para a próxima legislatura. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos demonstrou o engajamento político da população anhumense, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Os vereadores eleitos, definidos pela regra do quociente eleitoral, representarão os interesses da comunidade local. Confira abaixo a lista completa dos candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Anhumas:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sergio do Lanche REPUBLICANOS 8,19% 224 2 Bianca da Saúde REPUBLICANOS 7,75% 212 3 Professor Arthur PODE 6,47% 177 4 Sergio Seixas UNIÃO 6,40% 175 5 Gervasio Marrafon PL 5,12% 140 6 Odair do Xaxá PL 4,93% 135 7 Nara Ricci PL 4,93% 135 8 Zé Venancio REPUBLICANOS 4,28% 117 9 Danilo Gerente REPUBLICANOS 4,09% 112

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito. O sistema leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos pessoais, mas que fazem parte de legendas com melhor performance geral.