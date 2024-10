Lista dos vereadores eleitos em Angra dos Reis-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Angra dos Reis neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Angra dos Reis, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Angra dos Reis promete trazer novidades e confirmar alguns nomes já conhecidos na política local. A apuração dos votos está em andamento, e os candidatos, assim como seus apoiadores, acompanham de perto cada atualização divulgada pelo TSE.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Angra dos Reis são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Kelven da Saude PP 3,82% 3.729 2 Dudu do Turismo PP 3,75% 3.667 3 Marquinho Coelho SOLIDARIEDADE 3,66% 3.579 4 Jorginho Brum MDB 3,09% 3.019 5 Charles Neves PP 2,71% 2.648 6 Greg Duarte PL 2,67% 2.606 7 Jane Veiga MDB 2,33% 2.276 8 Chapinha PRD 2,32% 2.265 9 Nilsinho Batalhador MDB 2,14% 2.090 10 Helinho do Sindicato AGIR 2,06% 2.016 11 Titi Brasil MDB 2,04% 1.997 12 Sargento Thimoteo REPUBLICANOS 1,76% 1.722 13 Leo Marmoraria AGIR 1,60% 1.564 14 Edinho Rodrigues AVANTE 1,59% 1.550 15 Marcelinho Bob PL 1,58% 1.546

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.