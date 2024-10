Lista dos vereadores eleitos em Angélica-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Angélica neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a população está atenta aos primeiros sinais do resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), começam a desenhar o novo cenário político local. A corrida para ocupar as cadeiras na Câmara Municipal foi acirrada, com candidatos de diversos partidos disputando a preferência do eleitorado angeliquense.

Conforme os números preliminares, já é possível vislumbrar quem serão os novos representantes do povo na casa legislativa. A seguir, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram o voto popular e garantiram seu lugar no legislativo municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ANGÉLICA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Ivo do Ipezal PP 6,65% 436 2 Arlan Cassuci PDT 5,35% 351 3 Diretor Mirko Barbosa MDB 4,83% 317 4 Marlene Diniz PSDB 4,51% 296 5 Alex Rodinha PSDB 4,16% 273 6 Rubinho Bogaz PRD 4,15% 272 7 Professor Milton Damaceno PDT 4,03% 264 8 Ana Barbosa PP 3,74% 245 9 Almir Fagundes PSDB 3,52% 231

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.