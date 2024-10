Lista dos vereadores eleitos em André da Rocha-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de André da Rocha – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a população local está atenta às atualizações sobre os vereadores eleitos em André da Rocha. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação significativa dos eleitores nas urnas, demonstrando o compromisso da comunidade com o futuro do município.

À medida que os números começam a surgir, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na Câmara Municipal. Os candidatos mais votados, representando diferentes partidos e ideologias, se preparam para assumir a importante missão de legislar em prol do desenvolvimento e bem-estar dos andrerrochenses.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas votações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Gelson Nunes da Silva MDB 8,48% 110 2 Nelsi Ribeiro PP 7,17% 93 3 Mauri Schimanoski UNIÃO 7,17% 93 4 Edi Vieira de Souza MDB 7,17% 93 5 Eloci Foscarini MDB 6,78% 88 6 Luiz Benvindo Alves da Silva PP 6,01% 78 7 Loreno Esteriz UNIÃO 5,86% 76 8 Ramon Pinto PP 5,01% 65 9 Rafael Basso UNIÃO 3,62% 47

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa complexidade do processo eleitoral garante uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo as diferentes correntes políticas presentes na cidade.