Lista dos vereadores eleitos em Anápolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Anápolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Anápolis para a próxima legislatura. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, e o resultado das eleições 2024 deve ser conhecido nas próximas horas.

A corrida eleitoral para a Câmara Municipal de Anápolis foi acirrada, com diversos candidatos disputando as vagas disponíveis. Os eleitores compareceram às urnas para escolher seus representantes, que terão a responsabilidade de legislar e fiscalizar o Poder Executivo pelos próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Anápolis são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ANÁPOLIS

Posição Candidato Partido % de Votos Total de Votos 1 Dr. José Fernandes MDB 2,18% 4.222 2 Andreia Rezende AVANTE 1,84% 3.571 3 Professor Marcos Carvalho PT 1,77% 3.422 4 Capitã Elizete PRD 1,62% 3.147 5 Jean Carlos PL 1,55% 3.001 6 Thais da Aspaan REPUBLICANOS 1,55% 2.998 7 Luzimar Silva PP 1,53% 2.972 8 Policial Federal Suender PL 1,50% 2.906 9 Alex Martins PP 1,49% 2.881 10 Frederico Godoy AGIR 1,42% 2.755 11 Rimet Jules PT 1,37% 2.649 12 Dominguinhos do Cedro PDT 1,19% 2.313 13 Carlim da Feira PSD 1,14% 2.217 14 Reamilton do Autismo PODE 1,12% 2.172 15 Divino Antonio Santa Cruz PSD 1,10% 2.138 16 João da Luz CIDADANIA 1,07% 2.068 17 Seliane da Sos MDB 1,05% 2.030 18 Jakson Charles PSB 1,03% 1.992 19 Leitão do Sindicato AVANTE 1,01% 1.956 20 Cleide Hilario REPUBLICANOS 0,99% 1.918 21 Ananias Junior AGIR 0,94% 1.817 22 Wederson Lopes UNIÃO 0,89% 1.725 23 Cabo Fred Caixeta PRTB 0,86% 1.661

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.