Lista dos vereadores eleitos em Ananindeua-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ananindeua neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ananindeua para a legislatura 2025-2028. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político da população local, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Ananindeua, com suas respectivas legendas, percentuais e total de votos recebidos:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Fabricio Miranda DC 2,46% 6.764 2 Monique do Chicão MDB 2,29% 6.314 3 Nathalia Begot DC 2,27% 6.248 4 Diego Alves PSDB 2,12% 5.838 5 Muca PSB 1,97% 5.429 6 Alexandre Silva PDT 1,84% 5.067 7 Douglas Marcos PODE 1,81% 4.978 8 Francy Pará PODE 1,81% 4.976 9 Aurelio Rodrigues REPUBLICANOS 1,77% 4.875 10 Vanderray Lima PSDB 1,70% 4.694 11 Breno Mesquita DC 1,70% 4.670 12 Alexandre Gomes PSB 1,60% 4.407 13 Dr Flávio Nobre MDB 1,60% 4.397 14 Pastora Ray Tavares MDB 1,53% 4.214 15 Elton Nunes PSDB 1,46% 4.011 16 Pamela Wayne MDB 1,44% 3.964 17 Braga PSB 1,33% 3.669 18 Fernando Gato REPUBLICANOS 1,33% 3.657 19 Geisi Fenix REPUBLICANOS 1,31% 3.608 20 Ivelane PSB 1,29% 3.545 21 Nice Ruffeil PSDB 1,20% 3.315 22 Marco Baldez PP 1,13% 3.112 23 Dedê PL 0,97% 2.678 24 Felix Júnior PODE 0,97% 2.663 25 Neto D Ippolito PV 0,56% 1.540

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre porque os votos são contabilizados primeiro para o partido ou coligação, e só depois para os candidatos individualmente, garantindo uma representação mais diversificada na Câmara Municipal.