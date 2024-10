Lista dos vereadores eleitos em Amaralina-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Amaralina neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo local.

Os dados oficiais, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), começam a desenhar o novo cenário político da cidade. A população está atenta para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras da Câmara pelos próximos quatro anos, representando os interesses e as necessidades da comunidade amaralinense.

À medida que os números são consolidados, já é possível vislumbrar os nomes que se destacaram nas urnas. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Amaralina, com suas respectivas filiações partidárias e desempenho eleitoral:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eudinandes Lima MDB 10,17% 264 2 Camarguinho PDT 9,82% 255 3 Neirilene do Postinho MDB 8,90% 231 4 Dra. Cintia PDT 5,70% 148 5 Yurh Batista MDB 5,16% 134 6 Sargento Joselito MDB 4,89% 127 7 Jailton do Salão SOLIDARIEDADE 4,85% 126 8 Helielton da Saude PL 3,74% 97 9 Valdei Batista SOLIDARIEDADE 3,58% 93

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, não apenas a votação individual dos candidatos. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.