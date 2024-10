Lista dos vereadores eleitos em Amapá do Maranhão-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Amapá do Maranhão neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve, os cidadãos conhecerão os nomes dos vereadores eleitos em Amapá do Maranhão. A eleição deste ano promete trazer mudanças significativas para o cenário político local, com novos rostos se juntando aos veteranos na Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Amapá do Maranhão são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM AMAPÁ DO MARANHÃO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Anderson Trindade PDT 8,93% 444 2 Henrique Domingos PDT 8,75% 435 3 Job PDT 8,16% 406 4 Irmão Elinho PL 7,64% 380 5 Luma Oliveira PL 7,16% 356 6 Professor Welison Vilela PL 6,70% 333 7 Pel Melo PL 5,11% 254 8 Perola do Artur AVANTE 4,10% 204 9 Prof Almir MDB 3,44% 171

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para eleger um vereador. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.