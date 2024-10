Lista dos vereadores eleitos em Amapá-AP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Amapá neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Amapá, um momento crucial para o futuro político da cidade.

O resultado das eleições 2024 está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que trabalha para garantir a transparência e agilidade no processo. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados divulgados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Amapá são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM AMAPÁ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Professora Ivanete SOLIDARIEDADE 5,64% 359 2 Professora Rosely PDT 5,50% 350 3 Renato Marques UNIÃO 5,47% 348 4 Mauricio Sucupira UNIÃO 4,43% 282 5 Marcelino Sucupira PC do B 4,23% 269 6 Dra Roberta PDT 3,87% 246 7 Erick Muniz MDB 3,76% 239 8 Joyanne Cambraia REPUBLICANOS 3,38% 215 9 Diego Monteiro PL 2,91% 185

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, utilizado para eleger vereadores, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada dos partidos políticos no legislativo municipal.