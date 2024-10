Lista dos vereadores eleitos em Amambai-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Amambai neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Amambai para a próxima legislatura. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador na cidade sul-mato-grossense promete surpreender, com candidatos de diferentes partidos concorrendo ao cargo. A população está atenta aos números que começam a surgir, ansiosa para saber quem serão seus representantes nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Amambai são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM AMAMBAI

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Darci PSD 3,18% 642 2 Suzana Ulisses PSDB 3,18% 642 3 Ligia Borges PP 2,99% 604 4 Roberto Sangue Bom MDB 2,86% 577 5 Talyta Escobar REPUBLICANOS 2,80% 566 6 Eder Pinzan UNIÃO 2,78% 562 7 Cida Farias MDB 2,70% 545 8 Jota Roberto UNIÃO 2,53% 511 9 Paulo Sergio Locutor PP 2,41% 486 10 Cassiano Cardozo NOVO 2,40% 485 11 Rosa da Saúde PSDB 2,29% 463 12 Sabão PSD 2,21% 446 13 Joanir Martins PT 1,66% 336

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.