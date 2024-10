Lista dos vereadores eleitos em Alto Rio Novo-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Alto Rio Novo neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os eleitores alto-rio-novenses compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos manteve o clima de incerteza até o último momento, com muitos concorrentes tecnicamente empatados nas pesquisas de intenção de voto realizadas nas semanas que antecederam o pleito.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Alto Rio Novo para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Kelvim Gonçalves Amaral PODE 8,29% 411 2 Serginho MDB 8,23% 408 3 Arilto Barros MDB 6,96% 345 4 Batista PSD 5,65% 280 5 Fabio Emanuel PODE 4,80% 238 6 Manoel Pururuca MDB 4,36% 216 7 Bidim Cristo PSB 4,26% 211 8 João Vitor Rezende PSD 3,77% 187 9 Caio Drapal PP 3,41% 169

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o desempenho do partido ou coligação também é levado em consideração. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.