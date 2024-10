Lista dos vereadores eleitos em Alto Horizonte-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Alto Horizonte neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Alto Horizonte. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do resultado das eleições 2024.

À medida que os números começam a ser divulgados, o cenário político local começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes acompanham atentamente cada atualização, enquanto os eleitores buscam informações sobre quem serão seus representantes na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A cidade vive um momento de grande importância para sua democracia, com a definição dos nove vereadores que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Alto Horizonte:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Gustavo Paulo SOLIDARIEDADE 6,64% 370 2 Jeane Reis PP 5,97% 333 3 Amarildo Porcão PP 5,47% 305 4 Marly MDB 5,08% 283 5 Jocilene Fernandes PSDB 4,57% 255 6 Poliana Periquito SOLIDARIEDADE 4,52% 252 7 Nelma Lago UNIÃO 4,25% 237 8 Atailton Souza UNIÃO 3,96% 221 9 Edmar Tata PP 3,86% 215

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.