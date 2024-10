Lista dos vereadores eleitos em Altamira-PA nas Eleições 2024

A cidade de Altamira-PA aguarda com grande expectativa o anúncio dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, os moradores estão ansiosos pela contabilização dos votos e a divulgação oficial do resultado das eleições 2024.

À medida que as urnas eletrônicas enviam seus dados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a apuração dos votos avança gradualmente. A qualquer momento, poderemos ter acesso à lista dos novos representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal.

A população está curiosa para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses nos próximos quatro anos. Esses vereadores terão a importante missão de legislar e fiscalizar o Executivo municipal, trabalhando em prol do desenvolvimento da cidade.

Vale lembrar que o processo de definição dos eleitos segue critérios específicos estabelecidos pela Justiça Eleitoral. A regra do quociente eleitoral é utilizada para determinar quais candidatos conquistaram as vagas disponíveis na Câmara Municipal.

Fique ligado e não perca nenhum detalhe sobre o resultado das eleições 2024 em Altamira. A democracia se fortalece com a participação de todos, e agora é o momento de conhecermos os escolhidos pela vontade popular.