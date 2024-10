Lista dos vereadores eleitos em Almino Afonso-RN nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Almino Afonso – RN neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Almino Afonso, um processo crucial para o futuro político da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e apresentar o resultado das eleições 2024 o mais rápido possível. A ansiedade é palpável entre os candidatos e seus apoiadores, que aguardam para saber quem ocupará as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Almino Afonso são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ALMINO AFONSO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Junior de Mourão UNIÃO 14,68% 668 2 Assis Neto MDB 10,00% 455 3 Dodó MDB 9,71% 442 4 Juninho de Zé Aderson MDB 9,65% 439 5 Hermeson Amaral MDB 9,01% 410 6 Waguinho UNIÃO 8,55% 389 7 Godeiro MDB 8,42% 383 8 Jorge MDB 8,37% 381 9 Kinkim de Taminho UNIÃO 5,65% 257

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, e essas vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior.