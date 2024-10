Lista dos vereadores eleitos em Alfredo Marcondes-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Alfredo Marcondes – SP, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos candidatos que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, garantindo a transparência e a precisão do processo eleitoral. A cidade de Alfredo Marcondes, com sua população engajada, demonstra grande interesse em conhecer os nomes que irão representá-los no Legislativo municipal.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político da cidade. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Alfredo Marcondes, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ALFREDO MARCONDES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Graciele do Cridão PL 6,76% 227 2 Fula do Preto Canela PL 5,45% 183 3 Fernando da Ambulancia REPUBLICANOS 5,27% 177 4 Carneiro REPUBLICANOS 5,18% 174 5 Valdemar Batista UNIÃO 4,65% 156 6 Laércio do Osmar MDB 4,62% 155 7 Cóbrinha A Voz do Povo UNIÃO 4,32% 145 8 Cida da Saúde PL 4,32% 145 9 Geraldo Pinho UNIÃO 4,26% 143

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais será eleito, pois o que conta é a soma dos votos do partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.