Lista dos vereadores eleitos em Alcinópolis-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Alcinópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Alcinópolis, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Alcinópolis está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro e eficiente para garantir a transparência do processo. À medida que os números são processados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Alcinópolis, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cabelo do Auto Peças PL 8,41% 276 2 Mirelle do Mané PL 8,32% 273 3 Alcir Dias PP 6,28% 206 4 Valdeci Passarinho PP 6,07% 199 5 Gaucho da Relojoaria PSDB 4,91% 161 6 Onilza do Adileu PL 4,63% 152 7 Fernando Nicoletti PP 4,48% 147 8 Adalto Pedreiro PL 4,30% 141 9 Valter Roniz PSDB 3,66% 120

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.