Lista dos vereadores eleitos em Água Clara-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Água Clara neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, que definirá os novos representantes da Câmara Municipal.

Os eleitores água-clarenses compareceram em peso às urnas para exercer seu direito democrático e escolher os vereadores eleitos em Água Clara. A cidade, que tem demonstrado um crescente engajamento político nos últimos anos, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo a diversidade de opiniões e propostas para o futuro do município.

À medida que os números começam a ser divulgados, a população acompanha atentamente cada atualização, ansiosa para saber quem serão os novos legisladores municipais. O processo de apuração é minucioso e transparente, garantindo a legitimidade do pleito e respeitando a vontade popular expressa nas urnas.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Água Clara, com suas respectivas filiações partidárias, percentuais e total de votos obtidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ÁGUA CLARA

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Cleison Vital PSDB 8,70% 848 2 Ricardo PSDB 6,19% 604 3 Marcio Cezar UNIÃO 6,17% 602 4 Didi Marques PSDB 5,76% 562 5 Du Boiadeiro PSDB 5,33% 520 6 Creca Ignacio UNIÃO 5,17% 504 7 Fernando REPUBLICANOS 4,13% 403 8 Celsinho da Oi PSDB 4,10% 400 9 Elizeu PSD 4,00% 390 10 Léo PSD 3,99% 389 11 Marcelinho Carvoeiro REPUBLICANOS 3,14% 306

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.