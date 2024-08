Um vereador tem diferentes funções: entenda cada uma delas

Você já parou para pensar em qual é o papel de um vereador? Esse é um cargo importante na hora de representar a população. Atuando na Câmara Municipal, os vereadores fazem parte do Poder Legislativo e possuem a função de fiscalizar, controlar o município e sugerir leis, por exemplo.

Porém, o trabalho desse cargo vai além da discussão e criação de projetos de lei. A Lei Orgânica do Município de Curitiba (LOM) e o Regimento Interno (RI) descrevem 36 funções dos vereadores da cidade.

Entre elas aparece a participação em sessões plenárias (onde são votados os projetos de lei e feitos pronunciamentos políticos); comissões temáticas (Economia, Urbanismo, Saúde), sessões solenes e eventos.

Além disso, os vereadores também atuam junto à comunidade que representam, promovendo o debate e facilitando o acesso à informação. Descubra as 36 funções.

O cargo atua seguidamente com o Poder Executivo. Ou seja, com a prefeitura. Como o número de vereadores não é fixo, 38 parlamentares compõe as cadeiras da Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!