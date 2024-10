Três foram presos por crimes eleitorais no Paraná; veja outras ocorrências

Três pessoas foram detidas neste domingo até as 11h deste domingo (6) por crimes eleitorais em todo o Paraná. Uma ação conjunta das forças de Segurança Pública do Paraná (Sesp) é acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba. Novos boletins serão divulgados ao longo do dia.

Além dos crimes eleitorais (não foram tipificados no relatório), foram registradas:

9 ocorrências de boca de urna

1 (uma) violação de sigilo do voto

4 ocorrências de propaganda irregular

1 (uma) ocorrência de transporte ilegal de eleitores.

Toda a atividade é coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília. Em todo o Paraná, mais de 9,5 mil agentes da segurança pública estão mobilizados para garantir a segurança dos paranaenses. Além disso, viaturas e aeronaves estão de prontidão em caso de necessidade.

A Operação Eleições 2024 tem como objetivo garantir a segurança dos paranaenses durante o pleito eleitoral. Além dos representantes institucionais das forças vinculadas à Sesp: policias Militar, Civil, Científica, Penal e Corpo de Bombeiros, também atuam representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

