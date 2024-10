Servidor é exonerado após coagir funcionários para doar em campanha de Pimentel

A divulgação de áudios que revelam uma suposta coação de servidores da Prefeitura de Curitiba a doar para a campanha de Eduardo Pimentel (PSD), candidato à prefeitura provocou uma onda de comentários nas redes sociais nesta terça-feira (1°). A denúncia, cujos áudios foram obtidos e divulgados pelo portal Metrópoles, revela funcionários coagidos por um superintendente para comprar convites de um jantar de apoio a Pimentel em valores que vão de R$ 750 a R$ 3 mil.

“Recebi uma incumbência e não tem como não fazer. […] Vai ter um jantar e todo mundo que pode colaborar com o jantar vai precisar fazer. Não é pouco, não é baixo, mas já veio determinado como vai ser. É um convite de R$ 3 mil”, diz o superintendente em parte do áudio divulgado pelo Metrópoles.

Após a exposição da situação, nesta terça-feira (1º) o superintendente de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Curitiba Antonio Carlos Pires Rebello foi exonerado.

Por meio de nota, a coligação Curitiba, Amor e Inovação, que apoio o atual vice-prefeito, disse que se trata de uma situação isolada e que o servidor agiu sem instruções da campanha. A coligação também afirmou que repudia ações ameaçadoras a servidores públicos. Leia a nota na íntegra:

“A Coligação Curitiba Amor e Inovação repudia qualquer tipo de ação que possa configurar pressão ou ameaça a servidores públicos. A campanha ainda ressalta que trata-se de uma situação isolada e que o servidor agiu com base em seu julgamento pessoal, sem nenhum direcionamento da Campanha. O servidor já foi exonerado e os fatos serão apurados com o rigor necessário, respeitando o devido processo legal. A coligação também declara que trabalha com os recursos do Fundo Eleitoral e com captação de recursos de pessoas físicas no limite da lei. Ainda esclarece que o evento foi organizado pelo PSD Estadual e não pelo candidato”.

Servidores foram “amplamente orientados sobre a legislação eleitoral”, diz prefeitura

Também procurada, a Prefeitura de Curitiba repudiou o caso e acrescentou que o servidor agiu sem orientação da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação. Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Curitiba repudia toda e qualquer atitude que possa configurar ameaça ou constrangimento a servidores públicos no exercício de suas funções. O prefeito Rafael Greca decidiu exonerar o superintendente de Tecnologia da Informação, Antonio Carlos Pires Rebello. De todo modo, os fatos serão apurados com o rigor necessário, respeitando o devido processo legal.

A Prefeitura esclarece ainda que a atitude do servidor em questão teve como base seu julgamento pessoal, sem orientação ou anuência da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação, ou de outra instância da Prefeitura.

Desde o início do ano, todos os servidores municipais foram amplamente orientados sobre a legislação eleitoral vigente, conforme a Lei Federal 9.504/1997 e o Decreto Municipal 2.448/2023. Tais orientações foram detalhadas por meio de uma cartilha enviada por e-mail em fevereiro, abril e agosto, alertando para as regras claras que devem ser cumpridas durante o período eleitoral, assegurando o atendimento à população e evitando o favorecimento a candidatos”.

