Prefeito eleito em Sumaré-SP nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura de Sumaré chegou ao fim, e os moradores já sabem quem será o novo chefe do Executivo municipal pelos próximos quatro anos. Após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os dados oficiais, revelando o prefeito eleito em Sumaré.

Com uma vitória expressiva, Henrique do Paraíso, do REPUBLICANOS, conquistou a confiança dos eleitores sumarenses. O candidato recebeu 67.716 votos, o que representa 58,65% do total de votos válidos. Essa margem significativa demonstra o forte apoio da população à sua proposta de governo para a cidade.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SUMARÉ

O resultado das eleições 2024 em Sumaré reflete o desejo de mudança dos cidadãos. Henrique do Paraíso, conhecido por sua atuação na comunidade, prometeu durante a campanha implementar melhorias na saúde, educação e segurança, temas que foram amplamente debatidos ao longo do período eleitoral.

A disputa pela prefeitura foi acirrada, com outros candidatos também apresentando propostas para o desenvolvimento da cidade. No entanto, a expressiva votação recebida por Henrique do Paraíso indica que sua mensagem ressoou de forma mais efetiva entre os eleitores. Agora, o prefeito eleito terá a responsabilidade de cumprir suas promessas e trabalhar pelo progresso de Sumaré nos próximos anos.