Prefeito eleito em São Paulo-SP nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura de São Paulo chegou ao fim, e o resultado das eleições 2024 já é conhecido. Após uma disputa acirrada, Ricardo Nunes, do MDB, foi reeleito como prefeito eleito em São Paulo para os próximos quatro anos. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os dados foram apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 100% das urnas apuradas, Ricardo Nunes conquistou a vitória com 3.198.800 votos, o que representa 59,53% dos votos válidos. O atual prefeito conseguiu uma expressiva margem de vantagem sobre seus concorrentes, consolidando sua posição como líder político na maior cidade do país.

A população paulistana compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático. A eleição transcorreu de forma tranquila, com poucos incidentes registrados nos locais de votação. O alto comparecimento dos eleitores demonstra o engajamento da população com o futuro da cidade.

O prefeito eleito em São Paulo, Ricardo Nunes, em seu discurso de vitória, agradeceu aos eleitores pela confiança depositada e prometeu trabalhar incansavelmente para atender às demandas da população. Ele destacou que sua prioridade será dar continuidade aos projetos em andamento e implementar novas iniciativas para melhorar a qualidade de vida dos paulistanos. Com o resultado das eleições 2024 definido, a cidade agora se prepara para mais um ciclo de gestão municipal sob a liderança de Nunes.