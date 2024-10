Prefeito eleito em Santos-SP nas Eleições 2024

A disputa pela prefeitura de Santos chegou ao fim neste domingo, com a vitória de Rogério Santos (REPUBLICANOS). O pleito, que movimentou a cidade litorânea nas últimas semanas, teve seu desfecho após o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília. Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das eleições 2024 confirmou a escolha dos santistas por uma continuidade na gestão municipal.

Rogério Santos conquistou a confiança de 116.552 eleitores, o que representa 53,27% dos votos válidos. A expressiva votação demonstra o apoio significativo da população à sua proposta de governo e trajetória política. O prefeito eleito em Santos terá pela frente o desafio de atender às expectativas de seus apoiadores e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade nos próximos quatro anos.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTOS

A corrida eleitoral em Santos foi marcada por debates acalorados e propostas diversas para o futuro da cidade. Os demais candidatos, apesar de não terem alcançado a vitória, contribuíram para um processo democrático rico em ideias e discussões sobre os rumos do município. A participação ativa da população nas urnas reforça o compromisso dos santistas com o futuro de sua cidade.

Com a definição do novo chefe do executivo municipal, a atenção agora se volta para a formação da equipe de governo e as primeiras ações que serão implementadas. Os moradores de Santos aguardam com expectativa os próximos passos de Rogério Santos e sua equipe, na esperança de ver melhorias em áreas cruciais como saúde, educação, transporte e desenvolvimento econômico. O novo mandato na prefeitura promete ser um período de trabalho intenso e desafios para atender às demandas da população santista.