Resultado eleições 2024 Mauá (SP): Marcelo Oliveira é eleito

A população de Mauá compareceu às urnas neste domingo para escolher o novo chefe do Executivo municipal. Após uma acirrada disputa eleitoral, o resultado das eleições 2024 foi finalmente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 54,14% dos votos válidos, Marcelo Oliveira do PT foi eleito o novo prefeito de Mauá, garantindo sua vaga na prefeitura para os próximos quatro anos.

A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e a contagem dos votos começou logo em seguida. O candidato vitorioso recebeu um total de 99.327 votos, demonstrando um forte apoio da população local. A disputa foi acirrada até o final, mas o petista conseguiu se destacar e conquistar a confiança da maioria dos eleitores.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MAUÁ

O prefeito eleito em Mauá, Marcelo Oliveira, expressou sua gratidão aos eleitores em seu discurso de vitória, prometendo trabalhar incansavelmente para atender às necessidades da cidade. Ele destacou a importância da participação popular e se comprometeu a manter um diálogo aberto com todos os setores da sociedade durante seu mandato.

Com a apuração dos votos concluída e o resultado das eleições 2024 oficialmente anunciado, a cidade de Mauá se prepara para uma nova fase em sua administração municipal. Os moradores agora aguardam ansiosamente para ver como o novo prefeito irá cumprir suas promessas de campanha e enfrentar os desafios que a cidade enfrenta. A posse do novo chefe do Executivo está marcada para o início do próximo ano, quando ele assumirá oficialmente a prefeitura.