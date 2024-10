Prefeito eleito em Manaus-AM nas Eleições 2024

A população de Manaus foi às urnas neste domingo e escolheu seu novo líder municipal. Após uma acirrada disputa eleitoral, o resultado das eleições 2024 foi finalmente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 54,59% dos votos válidos, David Almeida do partido AVANTE foi eleito o novo prefeito de Manaus.

A votação, que se encerrou às 17h no horário de Brasília, contou com uma expressiva participação dos eleitores manauaras. O candidato vitorioso recebeu um total de 576.171 votos, demonstrando um forte apoio da população local. A prefeitura da capital amazonense terá, portanto, uma nova liderança para os próximos quatro anos.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MANAUS

O pleito foi marcado por intensos debates e propostas para o futuro da cidade. Os eleitores compareceram em massa às urnas, exercendo seu direito democrático e decidindo os rumos da maior metrópole da Amazônia. A apuração dos votos ocorreu de forma tranquila e transparente, com os resultados sendo atualizados em tempo real no site do TSE.

Com a confirmação do prefeito eleito em Manaus, a expectativa agora se volta para as primeiras ações do novo governo municipal. David Almeida terá pela frente o desafio de implementar suas propostas de campanha e atender às demandas da população manauara. A transição de governo deve começar nos próximos dias, preparando o terreno para a nova gestão que se iniciará em janeiro de 2025.