Prefeito eleito em Cuiabá-MT nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura de Cuiabá chegou ao fim na noite deste domingo, revelando o novo líder da capital mato-grossense. Após uma disputa acirrada, o prefeito eleito em Cuiabá é Abilio, do PL, que conquistou a confiança dos eleitores com 171.324 votos, representando 53,80% do total. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os dados foram rapidamente processados e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Cuiabá demonstrou uma clara preferência dos eleitores pelo projeto político apresentado por Abilio. Sua vitória expressiva, com mais da metade dos votos válidos, sinaliza um forte apoio popular às propostas apresentadas durante a campanha. Os cuiabanos compareceram em peso às urnas, exercendo seu direito democrático e definindo o rumo da cidade para os próximos quatro anos.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CUIABÁ

A corrida eleitoral foi marcada por debates acalorados e propostas diversas para o futuro da capital. Enquanto Abilio se destacou com sua plataforma, os demais candidatos também apresentaram projetos relevantes para a cidade. O segundo colocado obteve uma votação significativa, embora não tenha sido suficiente para superar a preferência popular pelo candidato vitorioso.

Com a definição do novo prefeito eleito em Cuiabá, a população agora aguarda ansiosamente pelos primeiros passos da nova administração. As expectativas são altas para ver como as promessas de campanha serão transformadas em ações concretas para melhorar a qualidade de vida dos cuiabanos. O resultado das eleições 2024 marca o início de um novo capítulo na história política da cidade, com desafios e oportunidades que moldarão o futuro da capital mato-grossense.