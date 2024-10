Prefeito eleito em Campo Grande-MS nas Eleições 2024

A população de Campo Grande foi às urnas neste domingo e escolheu Adriane Lopes, do PP, como a nova prefeita eleita em Campo Grande. Após uma disputa acirrada, o resultado das eleições 2024 foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) logo após o encerramento da votação, que ocorreu às 17h, no horário de Brasília.

Com 100% das urnas apuradas, Adriane Lopes conquistou a vitória com 222.699 votos, o que representa 51,45% dos votos válidos. A candidata do PP superou seus adversários e garantiu o direito de comandar a prefeitura pelos próximos quatro anos. A disputa foi acirrada até o final, mantendo os campo-grandenses atentos à apuração dos votos.

O resultado das eleições 2024 em Campo Grande reflete a vontade da maioria dos eleitores, que compareceram em peso às zonas eleitorais espalhadas pela cidade. A vitória de Adriane Lopes representa uma mudança na gestão municipal, trazendo novas expectativas para os moradores da capital sul-mato-grossense.

Agora, a prefeita eleita em Campo Grande terá pela frente o desafio de cumprir suas promessas de campanha e atender às demandas da população. Os campo-grandenses aguardam ansiosos para ver como a nova gestão irá lidar com questões importantes como saúde, educação, transporte e segurança pública. O mandato de Adriane Lopes na prefeitura terá início em 1º de janeiro de 2025.