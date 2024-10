Presidente do TRE-PR comemora processo eleitoral no Paraná

Após o fechamento das urnas em todo o Paraná, o presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, deu entrevista em coletiva de imprensa na sede do TRE-PR, em Curitiba, no bairro Prado Velho. Bengtsson afirmou que o projeto Eleições 2024 foi um sucesso no sentido de caminho da paz.

Confira a apuração em Curitiba!

“A nossa proposta desde o começo foi Eleições 2024 no caminho da paz. Nós pedimos a colaboração dos eleitores e eleitoras, fizemos um pacto da paz, com 340 entidades que aderiram, do nosso projeto de pacto da paz nessas eleições pacíficas no Estado do Paraná”, reforçou.

O presidente do TRE-PR agradeceu todas as forças de segurança do Paraná e falou de uma novidade nessas Eleições. “Foi possível uma participação de duas mil pessoas com deficiência trabalhando aqui no processo eleitoral. Quero agradecer particularmente todos os mesários e mesárias, 27 mil mesários e mesárias que tornaram possível a realização das eleições. Eles merecem toda a parabenização e todo o nosso apoio”, agradeceu.

Rango Barateza! Pérola do Centro Histórico, restaurante que todo curitibano deveria conhecer Até que enfim! Novo contorno de Curitiba: corredor deve desafogar trânsito Novidade Após fechar salas, shopping de Curitiba anuncia volta de cinema