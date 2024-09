Os bairros com mais eleitores em Curitiba estão longe do Centro

Quais são os bairros com maior número de eleitores em Curitiba? De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), os bairros que abrigam mais eleitores na capital paranaense estão longe da região central. Em primeiro lugar, a Cidade Industrial de Curitiba (CIC) lidera em eleitorado. Por lá, mais de 146 mil pessoas vão às urnas nessas eleições.

Em seguida, o Sítio Cercado concentra uma grande fatia dos eleitores de Curitiba. 87 mil moradores do bairro são eleitores. Cajuru, com 67 mil, Boqueirão, com 60 mil, e Uberaba, com 53 mil eleitores continuam a lista.

Eleições 2024: tudo o que você precisa para votar em Curitiba

Em 6º lugar, o bairro Xaxim possui mais de 49 mil eleitores. O bairro Água Verde fica em 7º lugar, com 43 mil pessoas podem ajudar a eleger um novo prefeito e vereadores em outubro.

Eleitores escolhem prefeito e vereadores em outubro

Em outubro acontecem as Eleições de 2024 para decidir os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador de todas as cidades do país. Em Curitiba, 1.423.722 eleitores devem ir às urnas para votar nos futuros representantes da capital paranaense.

Curitiba conta com dez candidatos à prefeitura de Curitiba nestas Eleições de 2024. Parte deles já é conhecida pelo eleitor. São eles, ex-prefeitos, ex-governadores, deputados federais e estaduais. Em contrapartida, há também que está concorrendo pela primeira vez ao pleito – de carteiro a jornalista. Confira o perfil de cada um deles.

