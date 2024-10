Novo Passeio Público? Candidato propõe “Central Park” curitibano

Na reta final das eleições para prefeito e vereador de Curitiba, neste domingo, o candidato à prefeitura de Curitiba Luciano Ducci (PSB) propôs uma revitalização completa do Passeio Público. Segundo a proposta, o parque mais antigo e tradicional de Curitiba deixaria de ter bichos presos e passaria a contar com um espaço aberto, sem grades, para o lazer e o esporte.

“Primeiro queremos que os animais, as aves e outros, sejam transferidos para o Zoológico Municipal de Curitiba, no Alto Boqueirão, onde terão recintos mais apropriados, com o espaço necessário e não confinados como estão”, explicou Goura (PDT), candidato a vice-prefeito de Ducci.

“Com essa nossa proposta do Novo Passeio Público, vamos transformar o Passeio Público em nosso ‘Central Park’, como o de Nova Iorque, que tem múltiplos usos. O Novo Passeio Público será um espaço para o lazer, prática de esportes, cultura e educação ambiental.”

Passeio Público de Curitiba

O Passeio Público, no Centro de Curitiba, é o primeiro parque da cidade e foi criado em 1886. Nestes seus 138 anos passou por diversas modificações. Já foi local de exposições, de feiras e acontecimentos históricos, como o primeiro lugar a ter uma lâmpada elétrica acesa na cidade e já foi zoológico. Até 1973, foi o único parque público de Curitiba. São vários equipamentos no atual passeio, como coreto digital, academias ao ar livre, lagos, pontes, playgrounds e a sede.

