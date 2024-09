Nova pesquisa mostra Eduardo Pimentel com liderança folgada

Um dia após a pesquisa RPC/Quaest mostrar o candidato Eduardo Pimentel (PSD) abrir vantagem sobre os adversários, novo levantamento confirma esta tendência. Em nova pesquisa para Prefeitura de Curitiba, divulgada pelo IRG Pesquisa/RICtv, o atual vice-prefeito tem 35% das intenções de voto.

De acordo com o levantamento, Luciano Ducci (PSB) tem 17,5%, seguido por Ney Leprevost (União) tem 11% e Roberto Requião (Mobiliza), com 9,5% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é 3,47 pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira os dados de todos os candidatos na pesquisa para Prefeitura de Curitiba:

Já os votos brancos, nulos ou eleitores que não declararam preferência por nenhum candidato marcaram 4,8%, enquanto os entrevistados que não souberam ou não responderam registraram 8,6%.

A IRG divulgou também o índice de rejeição dos candidatos à Prefeitura de Curitiba. Requião é o mais rejeitado, segundo a pesquisa, com 35%, seguido por Ducci (13,3%), Pimentel (12%), Leprevost (6,9%), Maria Victoria (6,1%), Cristina (2,9%), Andrea (1,8%), Luizão (1,1%), Mattos (0,5%) e Bombardelli (0,4%).

Metodologia

A pesquisa da IRG/RICtv entrevistou 800 pessoas, entre os dias 13 e 17 de setembro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-09090/2024. A margem de erro é de 3,47 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.

