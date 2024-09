Pesquisa para prefeitura de Curitiba: Eduardo Pimentel avança

A pesquisa eleitoral Quaest, encomendada pela RPC e divulgada nesta terça (17), para a Prefeitura de Curitiba, mostra o crescimento do candidato Eduardo Pimentel (PSD) nas intenções de voto. O candidato que está na liderança tem 36% da preferência dos eleitores. Em segundo lugar há dois candidatos empatados: Luciano Ducci (PSB) com 15%, e Ney Leprevost (União) com 12% – considerando a margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na comparação com a pesquisa Quaest anterior para a Prefeitura de Curitiba, divulgada em 27 de agosto, Pimentel cresceu de 19% para 36% Este é o cenário estimulado, ou seja, em que os nomes e partidos dos candidatos são apresentados para os entrevistados. Confira abaixo:

Eduardo Pimentel (PSD): 36% (eram 19%);

Luciano Ducci (PSB): 15% (eram 18%);

Ney Leprevost (União): 12% (eram 14%);

Roberto Requião (Mobiliza): 8% (eram 18%);

Cristina Graeml (PMB): 5% (eram 5%);

Luizão Goulart (Solidariedade): 4% (eram 4%);

Maria Victoria (PP): 3% (eram 4%);

Professora Andrea Caldas (PSOL): 1% (eram 2%);

Samuel de Mattos (PSTU): 1% (era 1%);

Felipe Bombardelli (PCO): 0% (era 0%);

Indecisos: 8% (eram 6%);

Branco/nulo/não irão votar: 7% (eram 9%).

A pesquisa para a Prefeitura de Curitiba da Quaest, contratada pela RPC, realizou 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Pesquisa espontânea

A Quaest também pesquisou a intenção de votos espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados. Veja os resultados:

Eduardo Pimentel (PSD): 20% (eram 9%);

Luciano Ducci (PSB): 7% (eram 3%);

Cristina Graeml (PMB): 4% (eram 2%);

Ney Leprevost (União): 4% (era 1%);

Roberto Requião (Mobiliza): 2% (era 1%);

Luizão Goulart (Solidariedade): 1% (era 1%);

Maria Victoria (PP): 0% (era 1%);

Samuel de Mattos (PSTU): 0% (não pontuou na pesquisa anterior);

Professora Andrea Caldas (PSOL): não pontuou (era 0%)

Indecisos: 60% (eram 81%);

Branco/nulo/não vai votar: 2% (era 1%).

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-07358/2024.

