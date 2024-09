Ney Leprevost quer facilitar contratos de MEIs com a prefeitura

O candidato a prefeitura de Curitiba Ney Leprevost (União Brasil) quer que microempresários individuais possam ter a Prefeitura de Curitiba como cliente, no programa “MEI Curitibano”.

Na proposta do candidato, serviços como reparos hidráulicos, elétricos e pintura poderão ser contratados diretamente. “A desburocratização permitirá que microempreendedores, com sede em Curitiba, sejam previamente cadastrados, avaliados e aprovados para prestar esses serviços rapidamente”, explica o candidato.

Segundo assessoria do candidato, Curitiba tem 157 mil microempreendedores individuais (MEIs) registrados. Desse total, 46% são mulheres e 53% são homens. As cinco principais atividades de atuação deles são serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, tinturarias, campings, fabricação de aviamentos para costura e ensino de esportes.

Para o candidato, além de garantir aos MEIs uma fonte de renda, o projeto vai permitir que unidades de saúde, creches e escolas possam ter manutenção constante e ágil, evitando a deterioração do patrimônio público.

Os prestadores de serviço podem se cadastrar em uma plataforma de serviços, onde a população poderá ter a oportunidade de consultar e contratar esses profissionais.

Ambulantes

Curitiba tem cerca de 1.300 vendedores ambulantes registrados oficialmente, mas estima-se que outros 3 mil trabalhem irregularmente por conta da dificuldade de conseguirem uma licença da prefeitura. A gestão de Ney vai facilitar o trabalho deles, reformulando a legislação sobre o tema. “A desburocratização de licenças e autorizações em eventos culturais, festivos e esportivos permitirá maior liberdade profissional e incremento de renda”, assegura o candidato.

Alvarás

O programa de governo de Ney também prevê medidas para facilitar a atuação do comércio e de quem quer empreender na cidade. “O sentimento empreendedor está inscrito no DNA dos curitibanos. Na nossa gestão, a prefeitura vai parar de atrapalhar a vida de quem quer abrir um comércio, empreender, trabalhar, gerar emprego e renda. Nosso mandato será um parceiro dos comerciantes e empresários”, garante Ney. “Com tecnologia e inovação, vamos acelerar a concessão de alvarás, reduzindo a burocracia”, completa o candidato.

