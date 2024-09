Ney Leprevost propõe criar mais parques com lagos em Curitiba

O candidato à prefeitura de Curitiba Ney Leprevost (União) revelou que pretende fazer, se for prefeito, novos parques na cidade. “Eu vou fazer novos parques em Curitiba. Já estou vendo uma área no bairro do Butiatuvinha, outra no Bom Retiro e uma área que tem lá na região entre o Campo de Santana e o Tatuquara”, revelou Ney.

O plano do candidato prevê incentivo ao lazer do curitibano e ao turismo na cidade. E mostra preocupação com o acirramento dos eventos climáticos em decorrência do aquecimento global.

“Nesse momento de aquecimento global, quero mais parques com lagos na cidade. Até porque o lago tem uma função importante, que é a contenção das enchentes. O lago do Parque Barigui, por exemplo, a função número um dele é evitar enchentes na CIC [Cidade Industrial de Curitiba]”, disse o candidato.

As graves enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 deixaram lições. O candidato quer implantar em Curitiba o conceito de Cidade Esponja. A ideia, de acordo com Leprevost, é criar ações preventivas visando a redução dos riscos de inundação ao oferecer espaços mais permeáveis para retenção e percolação natural da água e a redução da sobrecarga dos sistemas tradicionais de drenagem.

Ainda sobre o meio-ambiente, Leprevost fez críticas ao comportamento da atual gestão da prefeitura de Curitiba. Entre outras situações, o candidato abordou o desejo dos atuais gestores de derrubar mais de 300 árvores saudáveis para a realização de obras na Av. Arthur Bernardes, entre os bairros Vila Izabel e Santa Quitéria.

“Os atuais gestores da cidade estão sendo negacionistas do clima, estão mandando cortar árvores saudáveis na Arthur Bernardes. Mais de 300 árvores importantes para os moradores da região. Protocolei no Ministério Público Federal um expediente oficial na tentativa de impedir esse absurdo ambiental”, disse Ney.

E o candidato completa: “Cortaram na Victor Ferreira do Amaral, cortaram na Erasto Gaertner, isso é lamentável. Mas você, cidadão, se cortar uma única árvore na sua casa, a prefeitura vai te multar e é capaz até de mandarem te prender. Na minha gestão, a regra que será aplicada ao cidadão vai ser a mesma regra para a prefeitura”.

