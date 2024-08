Lista de candidatos à prefeitura de São José dos Pinhais; Quem é o mais rico na disputa?

Os três candidatos para a prefeitura de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, divulgaram seus patrimônios ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Geraldo Mendes (União Brasil) aparece na primeira posição como o candidato mais rico da disputa.

Segundo o TSE, Mendes que é deputado federal, declarou ter R$900 mil em patrimônio. O maior valor é de R$ 500.000,00 em quotas ou quinhões de capital (é a chamada opção para declarar empresas de formato jurídico “Ltda.” ou “Empresário Individual”). Os outros R$ 400 mil estão declarados em espécie. Veja aqui o perfil completo do candidato.

Nina Singer, candidata pelo Partido Social Democrático(PSD), informou ter R$ 421.022,00 em patrimônio. O maior valor é de R$105.919,00 em um veículo importado seguido de R$ 100 mil em dinheiro. Confira aqui as informações completas da candidata!

Já Wilson Cabelo do Partido dos Trabalhadores (PT) declarou ao TSE ter patrimônio de R$ 113 mil. O maior valor é de um veículo importado de R$ 65 mil. Veja aqui as informações completas.

